Лубінець: Окупанти примусово вивозять українських дітей до таборів, де немає належного догляду

Окупанти примусово вивозять українських дітей до "дитячих таборів", де немає належного догляду.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі, передає Укрінформ.

"росія розгорнула цілу машину перевиховання маленьких українців. окупанти примусово вивозять українських дітей до так званих дитячих таборів, де не надають їм належного догляду. Незаконні всиновлення, зміна особистих даних, насильницька русифікація та мілітаризація — це те, що окупаційна влада систематично вчиняє проти дітей на ТОТ", - написав він.

У відеосюжеті, доданому в дописі, Лубінець розповів про 10-місячну дитину, яку всиновив російський політик.

"Нам відомо, що варламова інна геннадіївна, яка є дружиною сергія миронова, депутата державної думи рф, викрала двох українських дітей - Прокопенко Маргариту і Ващенка Іллю. Нам вдалося встановити, що Маргариті змінили прізвище, ім'я - вона стала Мариною Мироновою", - розповів омбудсман.

У сюжеті додають, що від Іллі викрадачі згодом відмовилися через стан його здоров'я.