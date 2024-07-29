МО України: Кількість випадків, коли у військових діагностують невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом, поступово зростає

Кількість випадків, коли у військових діагностують «невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом», поступово зростає, 29% таких діагнозів становить посттравматичний стресовий розлад.
Про це повідомила очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає Укрінформ із посиланням на оборонне відомство.
Так, під час 1-го щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров’я посадовиця зауважила, що, згідно з прогнозами, кількість військових із діагнозом «ПТСР» збільшуватиметься.
За її словами, Міноборони активно працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для українських захисників.
Під час свого виступу очільниця департаменту окреслила чотири основні етапи психологічної допомоги. Це самодопомога або допомога за принципом «рівний-рівному», кризові інтервенції, психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту та довготривала психологічна допомога.
Особлива увага приділена підтримці військових, які повертаються з полону, та їхніх родин.
«Ми зобов'язані підтримати родини на всьому цьому шляху: від моменту отримання повідомлення про те, що їхній близький зник безвісти, у пошуку, в очікуваннях і до його звільнення», – наголосила Сухорукова.
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