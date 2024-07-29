Зеленський: Мирний план буде готовий до кінця листопада

Президент Володимир Зеленський заявив, що до листопада буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності нашої держави. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю телеканалу NHK.

"Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три фактори для справедливого завершення війни", - зауважив Зеленський.

Він додав, якщо США та європейські країни збережуть єдність, - це буде проявом додаткового тиску.

Також глава держави акцентував, що не може позитивно реагувати на заклики стосовно припинення вогню, поки РФ утримує в окупації частину української території. Нині Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності України, щоб розробити "дорожню карту" для досягнення миру.

"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", - оголосив президент.

Український президент також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.