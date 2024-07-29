Зеленський: Мирний план буде готовий до кінця листопада

Президент Володимир Зеленський заявив, що до листопада буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності нашої держави. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю телеканалу NHK.
"Терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три фактори для справедливого завершення війни", - зауважив Зеленський.
Він додав, якщо США та європейські країни збережуть єдність, - це буде проявом додаткового тиску.
Також глава держави акцентував, що не може позитивно реагувати на заклики стосовно припинення вогню, поки РФ утримує в окупації частину української території. Нині Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності України, щоб розробити "дорожню карту" для досягнення миру.
"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", - оголосив президент.
Український президент також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023