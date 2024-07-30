Голова НКРЕКП: Восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним

Восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним, а взимку може бути подібним до того, який спостерігався у липні.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Відомо, що у липні Україна стикалася з масовими відключеннями електроенергії: майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень, а в деяких районах Києва світла могло не бути до 18 годин на добу.

За словами Тарасюка, вересень і жовтень традиційно характеризуються найменшим споживанням електроенергії, тому в цей період можуть взагалі не бути відключення.

За словами голови НКРЕКП, липень за рівнем споживання електроенергії можна порівняти з зимою, тобто Україна вже мала репетицію одного з найгірших сценаріїв.

"Важко спрогнозувати точний дефіцит. Ми не знаємо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться ввести в експлуатацію, а також якими будуть обстріли енергетичної інфраструктури," – додав Тарасюк.

Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа вже позаду. За його словами, ситуація з енергопостачанням суттєво покращилася. Він також розповідав, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.