Голова НКРЕКП: Восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним

Восени дефіцит електроенергії в Україні має бути незначним, а взимку може бути подібним до того, який спостерігався у липні.
Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Відомо, що у липні Україна стикалася з масовими відключеннями електроенергії: майже щодня одночасно діяли три-чотири черги відключень, а в деяких районах Києва світла могло не бути до 18 годин на добу.
За словами Тарасюка, вересень і жовтень традиційно характеризуються найменшим споживанням електроенергії, тому в цей період можуть взагалі не бути відключення.
За словами голови НКРЕКП, липень за рівнем споживання електроенергії можна порівняти з зимою, тобто Україна вже мала репетицію одного з найгірших сценаріїв.
"Важко спрогнозувати точний дефіцит. Ми не знаємо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться ввести в експлуатацію, а також якими будуть обстріли енергетичної інфраструктури," – додав Тарасюк.
Додамо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа вже позаду. За його словами, ситуація з енергопостачанням суттєво покращилася. Він також розповідав, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.
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