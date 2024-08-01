Від сьогодні продаж квитків на низку міжнародних рейсів буде здійснюватись лише після верифікації через "Дія. Підпис"

Укрзалізниця" розширила верифікацію через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Від 1 серпня продаж квитків на наступні рейси буде здійснюватись лише після верифікації через "Дія. Підпис":
Аналогічна верифікація застосовується також й до ажіотажних рейсів з та до Варшави й Відня.
"Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу", - йдеться у повідомленні.
Водночас для іноземців, які не мають можливості встановити "Дію", УЗ залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:
Також в УЗ нагадали, за скільки днів можна купити квитки на рейси:
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