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У Мінекономіки повідомили, у яких галузях найбільше заброньованих військовозобовʼязаних чоловіків

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Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України на запит hromadske.

Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.

Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:

  • енергетична галузь – 29%;
  • промисловість, виробництво – 15%;
  • транспорт – 14%;
  • агропромисловий комплекс – 12%;
  • медицина – 6%;
  • оборонно-промисловий комплекс – 5%;
  • органи державної влади, інші державні органи – 4%;
  • ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;
  • фінансова, банківська сфера – 2%;
  • сфера торгівлі – 2%;
  • місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;
  • інші – 7%.
Мінекономіки, бронювання
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