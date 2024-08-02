У Мінекономіки повідомили, у яких галузях найбільше заброньованих військовозобовʼязаних чоловіків

Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України на запит hromadske.

Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.

Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий: