У Мінекономіки повідомили, у яких галузях найбільше заброньованих військовозобовʼязаних чоловіків

Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України на запит hromadske.
Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.
Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.
Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:
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