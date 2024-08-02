У липні 2024 року українські військові запустили майже на сотню ударних дронів більше, ніж росія

Окупанти минулого місяця запустили по території України 426 безпілотників типу Shahed. Україна за той самий період застосувала понад 520 безпілотників, пише Forbes.

"Українські дрони завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам рф, бо у росіян слабший захист. Завдяки цьому Україна може отримати перевагу у стратегічній війні дальніх ударів безпілотників", - йдеться у повідомленні.

У перші місяці повномасштабного вторгнення рф витратила більшу частину своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності. Але з того часу виробництво зросло. Загарбники ймовірно випускають ракети приблизно з тією ж швидкістю, з якою вони виробляються. Це близько 120 ракет на місяць. Але більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зосереджена у формі безпілотників.

Основною російською зброєю є розроблені в Ірані безпілотники серії Shahed. Їх легко виробляти і коштують вони $20 тис., порівняно з мільйоном і більше за ракету.