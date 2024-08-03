Кудрицький: Укренерго працює над збільшенням технічних можливостей та обсягів постачання електроенергії в Україну

НЕК "Укренерго" спільно з Польщею працює над збільшенням технічних можливостей та обсягів постачання електроенергії в Україну восени та взимку, заявив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.
"Ми продовжуємо працювати не лише над ремонтами та розвитком захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема, активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості та обсяг постачання електроенергії в Україну восени та взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками", - повідомив він у своєму Facebook у п'ятницю ввечері.
Кудрицький зазначив, що повідомлять докладніше, коли буде досягнуто домовленостей.
Також він наголосив, що "Укренерго" вже майже тиждень не запроваджує обмеження споживання електроенергії, оскільки її в системі вистачає на всі потреби.
Також, за його словами, диспетчерський центр не планує відключення на поточних вихідних. "Це важливе полегшення для всіх українців, але я маю нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека понад 30 градусів ще може повернутися, і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго", - наголосив голова правління.
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