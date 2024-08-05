Нардеп: В Україні близько 800 тис. чоловіків "залягли на дно", щоб уникнути призову

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою.
Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times.
"Близько 800 тис. чоловіків пішли "залягли на дно", щоб уникнути призову. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою", – каже Наталуха.
Нардеп відверто визнав, що на хабарі для звільнення від служби ухилянти на рік витрачають від 700 тис. до 2 млрд гривень.
Тому він попередив: якщо не змінити підхід до бронювання, то економіка не витримає навантаження.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023