Нардеп: В Україні близько 800 тис. чоловіків "залягли на дно", щоб уникнути призову

Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times.

"Близько 800 тис. чоловіків пішли "залягли на дно", щоб уникнути призову. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою", – каже Наталуха.

Нардеп відверто визнав, що на хабарі для звільнення від служби ухилянти на рік витрачають від 700 тис. до 2 млрд гривень.

Тому він попередив: якщо не змінити підхід до бронювання, то економіка не витримає навантаження.