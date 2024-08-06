Хоча обсяги перевезень зростають, в Укрзалізниці очикують збиток майже у 3 млрд грн, - ЗМІ

За перше півріччя 2024 року державна компанія «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Але за результатами року вона очікує збиток майже у 3 млрд грн, хоча обсяги перевезень зростають.

Як пише Главком, про це йдеться у фінансовому звіті компанії, який є у розпорядженні видання Мінпром.

Куди «Укрзалізниця» планує витратити прибуток та звідки беруться збитки, у компанії не пояснюють.

«Загальний дохід від вантажних перевезень, у порівнянні з тим самим періодом 2023 року, збільшився на 6,5 млрд грн, до 43 млрд грн. Також компанія отримувала у 1-му півріччі 2024 на 24% більше на вагонній складовій. Про це йдеться в офіційному звіті «Укрзалізниці». При цьому 2024 рік для компанії менш затратний, ніж минулий: так, закупівельні ціни на пальне були нижчими на 3%, а закупівельна ціна газ впала на 35%. Водночас, на капітальні інвестиції УЗ витратила лише 4,5 млрд грн, що на 2,1 млрд менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Але компанія прозвітувала про зростання операційних витрат – на 2,6 млрд грн, до 4,6 млрд грн», – пише видання.

Крім того, компанія демонструє падіння прибутку в умовах рекордних тарифів та максимально позитивної динаміки вантажної бази, вказують експерти. Так, тільки за перше півріччя 2024 року прибуток, згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн – хоча середньомісячний обсяг перевезень у цей період склав 15 млн тонн/міс., що на +27% більше, ніж було минулого року.

«Також компанія, попри зафіксований прибуток у 3,1 млрд грн за перше півріччя, прогнозує на кінець року збиток у розмірі 2,7 млрд грн. Відповіді, на що будуть витрачені 5,8 млрд грн, які компанія отримає за рік роботи, у звіті немає», – вказує видання.