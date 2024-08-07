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В росії уповільнюють роботу YouTube та можуть закрити доступ до всіх сервісів Google, - ЗМІ

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Влада рф попередила головних операторів зв'язку про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Стверджується, що відеохостинг поки не будуть вимикати повністю, а лише сильно уповільнять для користувачів.

Технічно сповільнення відбувається через спеціалізоване обладнання ТСПУ (технічні засоби протидії загрозам), встановлене на мережах операторів зв'язку, що контролюється органом цензури росії "роскомнадзором".

YouTube на смартфонах поки не уповільнюють, але швидкість завантаження відео так само впала і там, просто не так суттєво.

Джерела вказують, що в росії можуть закрити доступ до всіх сервісів Google, попередив своїх абонентів підмосковний провайдер ОНС24.

"Припускаємо, що в майбутньому доступ до всіх сервісів Google буде закрито повністю, тому рекомендуємо перехід на альтернативні платформи", — йшлося у повідомленні провайдера, яке потім видалили з сайту.

Google, YouTube
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