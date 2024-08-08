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Associated Press: Постачання російського газу до Європи зросло на 7%

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Постачання російського зрідженого природного газу до Європи у першій половині 2024 року зросли на 7% проти аналогічного періоду минулого року. Французький імпорт зріс більш ніж удвічі, пише Associated Press.

Засновник некомерційної організації Razom We Stand, яка виступає за посилення санкцій проти російського викопного палива, Олег Савицький заявив, що мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року "жахливо відстає від графіка".

Він сказав, що країни, які купують російський LNG, саботують енергетичний перехід і роблять мільярдні внески у війну росії.

За даними Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), європейські компанії імпортували майже 4,4 млрд кубометрів російського LNG до Франції у першій половині 2024 року, порівняно з більш ніж 2 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року. Тим часом попит на газ за перше півріччя цього року у країні впав на 9%.

Наступні найбільші імпортери, Іспанія та Бельгія, продемонстрували збільшення імпорту на 1% та зменшення на 16% відповідно.

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, на який припадає найбільша частка імпорту за період із січня до червня, заявив, що він пов'язаний контрактами, підписаними до вторгнення росії в Україну.

Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що напади хуситів на судна, які рухаються через Суецький канал, змусили змінити структуру імпорту LNG – газ із Близького Сходу більше не може легко потрапляти в Європу, тоді як російський маршрут з Арктики не постраждав.

Водночас Франція імпортувала менше російського LNG, ніж газу інших постачальників, включно зі США, Анголою, Камеруном, Єгиптом і Нігерією.

Тимчасове збільшення обсягів "не ставить під сумнів досягнення ЄС за останні два роки", – заявив речник ЄС Адальберт Янц. "Ми диверсифікували наш імпорт, і більшу частину необхідного газу постачають надійні партнери, такі як Норвегія та США".

газ, Франція, Європа
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