Укренерго: Щоби побудувати енергосистему стійку до можливих атак Україні потрібно 12-13 млрд євро

Україні потрібно 12-13 млрд євро, щоби побудувати енергосистему стійку до можливих атак. При цьому акцент треба робити не на будівництві великих електростанцій, а на розосередженні потужностей.

Про це на конференції розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Аби мати стійку до ворожих атак енергосистему, Україні у найближчі кілька років потрібно збудувати принаймні 4 ГВт потужностей нових вітрових електростанцій, 3,8 ГВт – СЕС, 1,4 ГВт потужностей газової генерації, 1,1 ГВт – потужностей нових ТЕС на біопаливі та 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії. Щоб усе це збудувати, потрібно близько 12-13 млрд євро», – розповів Кудрицький.