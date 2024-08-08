Укренерго: Щоби побудувати енергосистему стійку до можливих атак Україні потрібно 12-13 млрд євро

Україні потрібно 12-13 млрд євро, щоби побудувати енергосистему стійку до можливих атак. При цьому акцент треба робити не на будівництві великих електростанцій, а на розосередженні потужностей.
Про це на конференції розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Аби мати стійку до ворожих атак енергосистему, Україні у найближчі кілька років потрібно збудувати принаймні 4 ГВт потужностей нових вітрових електростанцій, 3,8 ГВт – СЕС, 1,4 ГВт потужностей газової генерації, 1,1 ГВт – потужностей нових ТЕС на біопаливі та 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії. Щоб усе це збудувати, потрібно близько 12-13 млрд євро», – розповів Кудрицький.
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