Міноборони: У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для ЗСУ

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, ця частка може змінюватися залежно від потреб та можливостей виробництва.

Зокрема, закупівлю зброї для ЗСУ здійснює Агенція оборонних закупівель (АОЗ).

Зазначається, що АОЗ активно розвиває міжнародну співпрацю в рамках політики прямої взаємодії з виробниками зброї. Так, Агенція вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи та США.

Очільниця АОЗ Марина Безрукова підкреслила, що Агенція контрактує лише озброєння, яке пройшло кодифікацію Міністерства оборони.

"Моя порада виробникам: надавайте ваші вироби військовим, збирайте зворотний зв'язок. Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік", - зазначила вона.

Щодо термінів постачання техніки до бойових підрозділів, очільниця АОЗ пояснила, що це залежить від умов постачання та логістики. Наприклад, закуплені БПЛА DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.

Безрукова запевнила, що Агенція докладає всіх зусиль для дебюрократизації процесів, щоб необхідна техніка та озброєння вчасно надходили на фронт, це сприяє підвищенню ефективності оборонних закупівель та посиленню обороноздатності України.