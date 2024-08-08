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Литовські дрони успішно пройшли випробування в Україні, - ЗМІ

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Дрони від п’яти литовських компаній пройшли успішні випробування в Україні, з виробниками можуть укласти контракти.

Про це оголосило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

У Міноборони Литви повідомили, що в Україні пройшли повторні випробування дронів від п’яти литовських виробників в умовах, наближених до бойового застосування. Перед тим апарати вдосконалювали згідно з коментарями української сторони після перших випробувань.

На цьому етапі гарні результати показали дрони 5 литовських компаній.

У близькому майбутньому литовські виробники, які брали участь у випробуваннях, отримають запрошення подати фінальні пропозиції та можуть отримати контракти.

"Українці діляться своїм досвідом застосування безпілотників на полі бою, випробовують дрони наших виробників і потім, обравши найбільш відповідні потребам варіанти, укладатимуть контракти з компаніями-виробниками. Це чудовий стимул і великий крок вперед для наших виробників безпілотників", – зазначив міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас.

У коміюніке зазначають, що на підтримку України планують передати дрони литовських виробників загальною вартістю 5 млн євро, і такі ж безпілотники закуплять для литовської армії на 3 млн євро.

Віднедавна у Литві почали активно працювати над повноцінною інтеграцією найсучасніших безпілотних систем у військо, врахувавши досвід російсько-української війни. Влітку 2024 року були підписані контракти на закупівлю різних типів безпілотників, зокрема з латвійським виробником Edge Autonomy та естонським Threod Systems. Закупівлі здійснюють за терміновою процедурою.

Також у Литві повідомляють про ажіотаж на курсах операторів дронів: за тиждень після відкриття реєстрації всі місця на навчання вже заповнені до Нового року.

дрони, МО Литви
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