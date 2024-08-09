Речник Генсека ООН: Ми не можемо підтвердити повідомлення щодо ситуації у Курській області

В ООН не можуть підтвердити жодної інформації, яку подають ЗМІ, стосовно подій у Курській області рф, де, за повідомленнями, українські війська начебто взяли під контроль частину регіону.

Як передає власкор Укрінформу в Нью-Йорку, про це сказав журналістам у четвер заступник речника Генсека ООН Фархан Гак.

«У нас немає представників у цьому районі, тому ми не можемо підтвердити повідомлення», - сказав він, зауваживши, що «всі задіяні сторони мають діяти відповідально й забезпечувати захист цивільного населення».

«Нам потрібно більше інформації про те, що відбувається, щоб точно зрозуміти, у чому полягає характер конфлікту в Курській області», - зазначив Гак, додавши, що в ООН спробують отримати більше інформації про ці події.

За словами Гака, такі інциденти «підвищують ризик тривожної ескалації кризи».

На прохання власкора Укрінформу уточнити, якої ескалації в ООН остерігаються, - «невже росія розпочне війну проти України?» - заступник речника зазначив: «Ми хочемо переконатися, що у всіх діях, до яких сторони вдаються на місцях, вони намагаються уникати всього, що може призвести до розширення самої кризи».

Гак також наголосив на необхідності «врегулювання кризи на основі Статуту та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН».