CNN: США можуть надати Ізраїлю $3,5 млрд на придбання американської зброї та військової техніки

США мають намір надати Ізраїлю $3,5 млрд на придбання американської зброї та військової техніки, виділивши ці гроші за кілька місяців після того, як вони були узгоджені Конгресом, повідомило CNN з посиланням на свої джерела.
"Держдепартамент повідомив законодавців у четвер увечері, що адміністрація Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування, сказало одне з джерел. Гроші надходять із законопроєкту про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 млрд доларів, який був ухвалений Конгресом у квітні", - йдеться в публікації.
По суті, це гроші, які Ізраїль може використати для закупівлі сучасних систем озброєння та іншого обладнання у США в рамках програми фінансування іноземної армії.
Зазначається, що фінансування виділено на тлі триваючого зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном.
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