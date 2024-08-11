Кредитори України вітають угоду щодо умов реструктуризації боргу за єврооблігаціями

Група кредиторів України вітає принципову угоду, досягнуту між Україною та спеціальним комітетом кредиторів щодо умов реструктуризації боргу за єврооблігаціями, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів Канади.

"Група підтверджує, що її влаштовує угода, яка була підтверджена співробітниками МВФ як така, що сумісна з цілями забезпечення прийнятного рівня боргу України в межах програми розширеного фінансування EFF, відповідно до базових макроекономічних рамок четвертого огляду від 28 червня 2024 року, зважаючи на загальну стратегію реструктуризації влади", - ідеться в релізі.

У ньому наголошується, що принципу порівнянності схеми реструктуризації має бути дотримано, коли Група реструктуруватиме свій борг у 2027 році.

Офіційні кредитори закликали власників єврооблігацій оперативно погодитися з пропозицією України щодо обміну на нові облігації в межах реструктуризації, офіційно опублікованій 9 серпня.

"Швидке здійснення обміну продемонструє суттєву підтримку уряду та народу України, і цим забезпечить значне полегшення боргового тягаря", - наголосила Група кредиторів України.

На завершення вона зазначила, що продовжить тісну координацію та оцінку ситуації за підтримки МВФ і Світового банку.

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США. Спостерігачами в Групі є Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Нагадаємо, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% у найближчі роки до 7,75% наприкінці терміну обігу. За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

Україна спочатку розраховувала, що зможе завершити всі переговори з утримувачами облігацій до 1 серпня, коли настає термін виплат за єврооблігаціями згідно з умовами реструктуризації 2022 року. Однак із 1 серпня уряд тимчасово запровадив мораторій на виплати за євробондами на період реструктуризації.

Згідно з опублікованими 9 серпня умовами, заявки на участь в обміні приймаються до 27 серпня включно, результати оголошуються 28 серпня, а 30 серпня і в наступні п'ять днів відбуваються всі розрахунки.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і, щонайменше, половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше чверті власників кожного випуску.