Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав західних партнерів прискорити виплату кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, стверджуючи, що затримки з поставками зброї спричинили величезний дефіцит бюджету, що змушує Київ шукати додаткові кошти на фінансування армії.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

За словами Марченко, затримки з передачею зброї, особливо зі США, збільшило військові витрати на 12 мільярдів доларів.

Це означає, що цього року дефіцит бюджету становитиме трохи менше чверті ВВП, або 43,5 мільярда доларів.

Пряма військова допомога США у розмірі $27 млрд, схвалена Конгресом у квітні цього року, продовжує надходити "повільно", сказав Марченко. "Ми все ще відчуваємо нестачу необхідної зброї, боєприпасів і снарядів", – додав він.

Марченко наголошує, що "Україні не вистачатиме грошей, щоб виплатити зарплати військовим", так як Київ був змушений використати кошти на придбання необхідної зброї та боєприпасів на початку 2024 року.

Західні союзники безпосередньо не фінансують зарплати українській армії, але відсутність американської зброї та одночасне зростання військових витрат означають, що Києву доведеться фінансувати війну, скорочуючи витрати, продаючи державні активи та підвищуючи податки.

Міністр фінансів зауважив, що небезпечна фінансова ситуація в країні підкреслює необхідність для США та інших країн прискорити надання 50 мільярдів доларів, обіцяного лідерами G7.