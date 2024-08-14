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Bloomberg: Через події у Курській області кремль може оголосити загальну мобілізацію

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Після наступу України у Курській області рф стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни росії бракує військових. Тож кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію.

Про це заявили в Bloomberg, передає УНН.

Видання вказує, що зс рф бракує новобранців, щоб покрити втрати на передовій, які є найвищими з початку вторгнення в лютому 2022 року. Про це журналістам розповіли анонімні джерела, які близькі до кремля та міноборони рф.

Джерела допускають, що офіційно мобілізацію представлять, як захід ротації для відпочинку військ на передовій. Співрозмовники додають, що наказ про призов може бути виданий уже наприкінці цього року.

У Bloomberg підкреслюють, що росія тримає має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі зростаючими втратами. Проте ситуація у курській області рф демонструє брак оборонних ресурсів.

Зазначається, що у 2022 році президент рф володимир путін наказав мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало сплеск занепокоєння росіян щодо війни та втечу з країни мільйона людей.

Тож тепер, кремль зосередився на закликах до патріотизму та виплатах мобілізованим, щоб спробувати забезпечити 30 000 нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення рядів.

Попит військових на робочу силу вже спровокував прискорену гонку заробітної плати в бізнесі, оскільки дефіцит робочої сили посилюється в економіці рф.

До того ж ситуація погіршується, оскільки бонусні виплати стрімко зростають, щоб спробувати залучити все більше чоловіків стати до війська. Все зараз деякі регіони шукають субсидій від уряду, щоб допомогти їм виконати наказ путіна про виплати мобілізованим.

"путіну потрібно "близько 500 000 людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати виснаження та ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточної стратегії вербування, яка ґрунтується на виплаті добровольцям зарплати вище ринкової, буде недостатньо. Уряд, ймовірно, перемкне свою увагу на призовників", – сказав російський економіст Bloomberg Economics Алекс Ісаков

мобілізація, Курська область
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