У Мінцифри розповіли, скількі працівників критично важливих підприємств було заброньовано через "Дію"

Понад 160 тис. працівників критично важливих підприємств було заброньовано через "Дію", повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
"Близько місяця працює електронне бронювання на порталі "Дія" для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Швидко, прозоро та без людського фактору", - йдеться в телеграм-каналі в середу.
Щоб забронювати людину через "Дію", потрібно, щоб керівник компанії на порталі подав списки військовозобов'язаних співробітників на бронювання та засвідчив заяву електронним підписом. Далі система автоматично перевірить, чи працевлаштована людина офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг". Після цього "Дія" надішле повідомлення керівнику про результат розгляду протягом доби.
Якщо перевірка пройде успішно, інформація про бронювання з'явиться у військово-обліковому документі, який можна сформувати на порталі "Дія" та в застосунку "Резерв+".
"Замість тижнів очікувань результату та походів установами з купою паперів - 15 хвилин і декілька автоматичних перевірок, щоб забронювати людину в "Дії", - наголошує Мінцифри.
Зазначається, що бронювання гарантує, що критично важливі підприємства не припинять роботу через нестачу кадрів. Українці матимуть доступ до базових життєвих потреб, незважаючи на дії ворога - стабільне постачання енергії, медичні послуги, а військові - дрони від українських виробників.
"Наразі бронювання доступне для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій", - повідомляє Мінцифри.
Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Міністерством оборони за допомогою проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
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