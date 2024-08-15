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У Мінцифри розповіли, скількі працівників критично важливих підприємств було заброньовано через "Дію"

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Понад 160 тис. працівників критично важливих підприємств було заброньовано через "Дію", повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"Близько місяця працює електронне бронювання на порталі "Дія" для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Швидко, прозоро та без людського фактору", - йдеться в телеграм-каналі в середу.

Щоб забронювати людину через "Дію", потрібно, щоб керівник компанії на порталі подав списки військовозобов'язаних співробітників на бронювання та засвідчив заяву електронним підписом. Далі система автоматично перевірить, чи працевлаштована людина офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг". Після цього "Дія" надішле повідомлення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Якщо перевірка пройде успішно, інформація про бронювання з'явиться у військово-обліковому документі, який можна сформувати на порталі "Дія" та в застосунку "Резерв+".

"Замість тижнів очікувань результату та походів установами з купою паперів - 15 хвилин і декілька автоматичних перевірок, щоб забронювати людину в "Дії", - наголошує Мінцифри.

Зазначається, що бронювання гарантує, що критично важливі підприємства не припинять роботу через нестачу кадрів. Українці матимуть доступ до базових життєвих потреб, незважаючи на дії ворога - стабільне постачання енергії, медичні послуги, а військові - дрони від українських виробників.

"Наразі бронювання доступне для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій", - повідомляє Мінцифри.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Міністерством оборони за допомогою проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.

мобілізація, Мінцифри, бронювання
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