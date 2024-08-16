Гетманцев: Через податкові пільгу міжнародним компаніям, українські опиняться на межі виживання

Податкова пільга у 150 євро, яка дозволяє міжнародним компаніям без сплати ПДВ постачати товари на територію України, створює значну конкурентну перевагу для великих міжнародних постачальників.
Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Це призводить до стрімкого зростання обсягів імпорту, що ставить під загрозу українські компанії.
"Зазначена пільга у 150 євро надає очевидну перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари на митну територію України без сплати ПДВ. Обсяги постачання зростають фантастично", - написав Гетманцев після наради з ритейлерами та поштовими операторами.
За його словами, такими темпами вже наступного року українські компанії втратять більшу частину ринку, а вже через рік опиняться на межі виживання.
Додамо, згідно з урядовим законопроєктом № 11416 "Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану", планується скасувати безмитне ввезення товарів вартістю до 150 євро у міжнародних поштових відправленнях або в одній партії вантажу експрес-перевізника.
Ввезення товарів без сплати ПДВ дозволятиметься лише в тому випадку, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 45 євро для одного одержувача - фізичної особи. При цьому товари мають бути надіслані безкоштовно та призначені виключно для особистого або сімейного використання, без ознак комерційного призначення.
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