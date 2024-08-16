Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Гетманцев: Через податкові пільгу міжнародним компаніям, українські опиняться на межі виживання

131

Податкова пільга у 150 євро, яка дозволяє міжнародним компаніям без сплати ПДВ постачати товари на територію України, створює значну конкурентну перевагу для великих міжнародних постачальників.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це призводить до стрімкого зростання обсягів імпорту, що ставить під загрозу українські компанії.

"Зазначена пільга у 150 євро надає очевидну перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари на митну територію України без сплати ПДВ. Обсяги постачання зростають фантастично", - написав Гетманцев після наради з ритейлерами та поштовими операторами.

За його словами, такими темпами вже наступного року українські компанії втратять більшу частину ринку, а вже через рік опиняться на межі виживання.

Додамо, згідно з урядовим законопроєктом № 11416 "Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану", планується скасувати безмитне ввезення товарів вартістю до 150 євро у міжнародних поштових відправленнях або в одній партії вантажу експрес-перевізника.

Ввезення товарів без сплати ПДВ дозволятиметься лише в тому випадку, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 45 євро для одного одержувача - фізичної особи. При цьому товари мають бути надіслані безкоштовно та призначені виключно для особистого або сімейного використання, без ознак комерційного призначення.

Гетманцев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 16 августа 2024
Четверг, 15 августа 2024
Среда, 14 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023