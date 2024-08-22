З початку повномасштабного вторгнення в Україну звільнено 48 високопосадовців зс рф, - ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну звільнено щонайменше 48 високопосадовців зс рф. Щонайменше проти семи з них було порушено кримінальні справи. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Найбільша кількість відставок – в апараті Міністерства оборони. За два з половиною роки звідти звільнили 21 посадовця. Зокрема, під скорочення потрапив й сам глава відомства сергій шойгу і шестеро його заступників.

До того ж проти п'ятьох співробітників Міноборони відкрили кримінальні справи про корупцію. Йдеться про:

заступника голови Головного управління інноваційного розвитку Володимира Шестерова,

заступника міністра Тимура Іванова,

начальника Управління забезпечення державного оборонного замовлення Володимира Вертелецького,

начальника Головного управління персоналу Юрія Кузнєцова,

начальника штабу матеріально-технічного забезпечення ЗСУ Дмитра Булгакова.

Найбільше відставок в апараті Міноборони сталося у 2024 році – 14 із 21. У 2023 році було чотири відставки, у 2022 році – три.

Зазначається, що в армії найбільше відставок сталося у 2023 році, коли був заколот лідера пвк "вагнер" Пригожина.

На другому місці за кількістю відставок опинилася об'єднана група російських військ в Україні, за час війни з керівних посад залишили 13 осіб. Сім із них були звільнені у 2023 році, чотири – у 2022 році, а двоє – у 2024 році.

З цікавих – відставка командувача 20-ю армією Сухраба Ахмедова, яку на сайті Міноборони називають найбільшим об'єднанням ЗС РФ. У червні 2023 року російські воєнкори писали, що саме він відповідальний за великі втрати в районі Кремінної під час шикування. Тоді, за різними даними, загинуло від 50 до 100 російських солдатів.

Окрім того, в липні 2023 звільнили командувача 58-ї гвардійської загальновійськової армії Івана Попова, який критикував політику міноборони рф.

Під час війни в командуванні військових округів пішли у відставку вісім керівників, а в головних командуваннях - п'ять. Серед найбільш резонансних у цій категорії – відставка командувача Повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна та командувача ВМС Миколи Євменова.

Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення одне звільнення відбулось навіть в генштабі зс рф. Зокрема, у травні 2024 року голову Головного управління зв'язку зс рф Вадима Шамаріна заарештували у справі про отримання хабаря в особливо великих розмірах, а в липні його зняли з посади.