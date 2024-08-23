З 1 вересня в Україні зростуть акцизи на бензин, дизель та скраплений газ

В Україні з 1 вересня акцизи на бензин та дизель зростуть на 1,5-2 гривні, а на скраплений газ — на 5 гривень. Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE.
Куюн зазначив, що очікування цін на рівні 36 гривень за літр газу є перебільшеними, а реалістичними можуть бути лише до кінця періоду реформи у 2028 році.
"Це ж політики, вони вміють теж маніпулювати й часто це роблять...На 10 гривень зросте ціна, але до 2028 року", — сказав він.
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