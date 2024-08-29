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Міноборони розробляє нові сухпайки відповідно до релігійних, етнічних та медичних потреб військових

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Міністерство оборони України змінює підхід до формування сухпайків для військовослужбовців, враховуючи їхні релігійні, медичні та етичні потреби.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як зауважили у міністерстві, в межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» (ДОТ) спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій «Кожна Тварина» та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, і представниками ринку.

«Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, це є не лише питанням харчування, але й поваги до переконань кожного бійця.

«Як частина євроатлантичної сім’ї ми повинні переймати інклюзивну культуру й прагнути до максимально повного забезпечення потреб військових. Ідея різноманітності меню виникла зокрема й тому, що ми наближаємось до європейських стандартів де людина, що має потреби відмінні від спільноти не ігнорується, а отримує необхідне», – зазначила директорка з управління портфелем проєктів ДОТ Галина Літош.

Учасники зустрічі домовились про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків та нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації й розроблені варіанти раціонів профільному департаменту Міноборони.

сухпайки, Міноборони
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