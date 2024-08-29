Гетманцев: Робоча група доопрацювала урядовий законопроєкт щодо підвищення податків

Робоча група доопрацювала урядовий законопроєкт щодо підвищення податків. Після скасування деяких норм запланований ресурс 125 мільярдів гривень зменшився до 30.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів Верховної ради Данило Гетманцев у середу, 28 серпня, у Telegram.

За результатами засідання робочої групи щодо цього закону було вирішено:

підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан;

ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;

податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ);

дещо уточнили авансовий внесок з АЗС;

збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищать на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;

1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Крім того, запланований ресурс у 125 млрд грн зменшився до 30,1 млрд грн.

За словами Гетманцева, всі зміни погоджені Мінфіном.