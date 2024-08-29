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Гетманцев: Робоча група доопрацювала урядовий законопроєкт щодо підвищення податків

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Робоча група доопрацювала урядовий законопроєкт щодо підвищення податків. Після скасування деяких норм запланований ресурс 125 мільярдів гривень зменшився до 30.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів Верховної ради Данило Гетманцев у середу, 28 серпня, у Telegram.

За результатами засідання робочої групи щодо цього закону було вирішено:

  • підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан;
  • ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;
  • податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ);
  • дещо уточнили авансовий внесок з АЗС;
  • збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищать на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;
  • 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Крім того, запланований ресурс у 125 млрд грн зменшився до 30,1 млрд грн.

За словами Гетманцева, всі зміни погоджені Мінфіном.

Гетманцев
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