У Держслужбі з етнополітики та свободи назвали кількість громад, які перешли до ПЦУ з 2018 року

З УПЦ московського патріархату до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 1502 релігійні громади з 2018 року і до сьогодні.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

З 2018 року, з моменту створення ПЦУ, підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили у 2018 році – дві релігійні громади УПЦ МП; у 2019 році – 319 громад; у 2020 році – 30; у 2021 році – 25; у 2022 році – 496; у 2023 році – 471; з початку 2024 року – 159 громад.

Водночас у відомстві не мають інформації про кількість ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.

Відповідно до звіту про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 року (за даними обласних державних (військових) адміністрацій) в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ МП, з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 з них юридичні особи) та 214 монастирів (104 жіночих та 110 чоловічих); 34 братерства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх та шість вищих).

Щодо ПЦУ, то станом на 1 січня 2024 року в Україні функціонувало 8295 релігійних організацій, з яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8075 громад (3400 з них – юридичні особи) та 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх та 13 вищих).