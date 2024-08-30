МЗС КНР: Існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення „кризи“ в Україні

Китай занепокоєний тим, що Україна отримала дозвіл на використання західної зброї на території росії. Про це сказав заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення „кризи“ (так у Китаї називають війну Кремля проти України)", – сказав він.

Журналісти запитали в речника МЗС, чи може він уточнити, що викликає занепокоєння Китаю з приводу можливого використання Україною західної зброї на території росії. Дипломата також попросили прокоментувати масоване використання армії рф іранських дронів і північнокорейських ракет для атак на українські міста.

"У міжнародному співтоваристві вважають головним пріоритетом деескалацію ситуації, тому Китай закликає всі сторони уникати розширення зони бойових дій, утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення конфлікту", – зазначив речник.

Лінь Цзянь додав, що всі сторони повинні "зберігати спокій, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть ще більше загострити ситуацію".