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Bloomberg: Американський оборонний підрядник продавав технології Китаю, росії та Ірану

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Американський оборонний підрядник RTX Corp. погодився сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів доларів, щоб врегулювати звинувачення уряду США в тому, що він порушив експортний контроль, передавши конфіденційні технології супротивникам країни, таким як Китай, росія та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угода, оголошена в п’ятницю Державним департаментом, відбулася після того, як RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, виникли через неправильну класифікацію оборонних статей згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR).

Недотримання дочірніми компаніями RTX експортного контролю США призвело до того, що чутлива технологія потрапила до Китаю та, у деяких випадках, повернулася до США, де вона була включена до переліку систем військової авіації, включаючи Air Force One.

Порушення в основному сталися в компанії Rockwell Collins Inc. , аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередницею RTX United Technologies Corp. Половину врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.

Під час звіту про прибутки в липні компанія повідомила, що виділила майже 1 мільярд доларів на розгляд результатів трьох державних розслідувань.

Нагадаємо, російська федерація залежна від своїх партнерів Китаю, Ірану, КНДР, які допомагають їй обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва озброєння.

Bloomberg, технології
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