Американський оборонний підрядник RTX Corp. погодився сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів доларів, щоб врегулювати звинувачення уряду США в тому, що він порушив експортний контроль, передавши конфіденційні технології супротивникам країни, таким як Китай, росія та Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Угода, оголошена в п’ятницю Державним департаментом, відбулася після того, як RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, виникли через неправильну класифікацію оборонних статей згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR).
Недотримання дочірніми компаніями RTX експортного контролю США призвело до того, що чутлива технологія потрапила до Китаю та, у деяких випадках, повернулася до США, де вона була включена до переліку систем військової авіації, включаючи Air Force One.
Порушення в основному сталися в компанії Rockwell Collins Inc. , аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередницею RTX United Technologies Corp. Половину врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.
Під час звіту про прибутки в липні компанія повідомила, що виділила майже 1 мільярд доларів на розгляд результатів трьох державних розслідувань.
Нагадаємо, російська федерація залежна від своїх партнерів Китаю, Ірану, КНДР, які допомагають їй обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва озброєння.
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