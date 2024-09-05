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Заступник голови КНР запевнив путіна, що Китай готовий і надалі сприяти нарощуванню співробітництва з рф

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Заступник голови КНР Хань Чжен сказав російському диктатору володимиру путіну, що Китай сповнений впевненості в перспективах співпраці з рф та готовий і надалі сприяти нарощуванню співробітництва між двома сусідніми країнами.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР про переговори Ханя з путіним на полях 9-го Східного економічного форуму у Владивостоці, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Перебуваючи в новій історичній точці відліку 75-ї річниці встановлення дипвідносин між Китаєм і рф (що відзначається цього року – ред.), китайсько-російські зв’язки продовжують активно розвитися. Ми сповнені впевненості в перспективах співпраці між двома країнами», - заявив Хань.

Він додав, що Китай активно підтримує і бере участь у спільному з РФрф розвитку російського Далекого Сходу та готовий ділитися з росією можливостями власного розвитку.

Путін, своєю чергою, висловив задоволення участю Хань Чжена в економічному форумі та рівнем співпраці між росією і Китаєм.

«російсько-китайські відносини перебувають у найкращому періоді в історії і росія надає великого значення співробітництву між двома країнами в різних сферах», - цитує його зовнішньополітичне відомство КНР.

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну декларує нейтралітет щодо війни і не надає прямої військової допомоги воюючим сторонам. Водночас після виходу з росії більшості великих західних корпорацій і компаній товарообіг Китаю з росією різко зріс до рекордного показника в понад $240 мільярдів за 2023 рік, що на більш ніж 26% більше в порівнянні з 2022-м.

При цьому, Китай, серед іншого, став ключовим постачальником до рф товарів подвійного використання, верстатів та машин, які можуть використовуватись для виробництва зброї, через що західні країни звинувачують китайську сторону в підтримці російської військово-промислової бази.

МЗС КНР, Хань Чжен
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