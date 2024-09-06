Зеленський прокоментував рішення Румунії передати Україні комплекс ЗРК Patriot

Рішення Румунії передати Україні власний комплекс ЗРК Patriot - це значний внесок у посилення захисту цивільних та інфраструктури країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в X, передає УНН.
«Я щиро вдячний Президенту Клаусу Йоханнісу, уряду та парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему Patriot. Це значний внесок у посилення захисту нашого неба, наших громадян та цивільної інфраструктури від російського ракетного терору, а також сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами», - наголосив президент України.
Зеленський також наголосив, що захищаючи людей від російської агресії в Україні, ця система ППО зміцнює також довгострокову безпеку наших партнерів і всього регіону.
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