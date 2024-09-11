Сазонов: Виплата екскерівнику Укренерго еквівалентна виплатам військовим на передовій за 40 років

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов обурений виплатою екскерівнику державної компанії "Укренерго" премії в розмірі 40 млн грн, що еквівалентно виплатам військовим на передовій за 40 років.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Держава цінує своїх захисників. Це правда. Але не настільки дорого. Хтось скаже, що я заздрю? Звісно, так. Я 40 млн можу заробити, якщо ні на добу не вилізу з "нуля" упродовж 40 років. Тобто всього 40 років воювати на "нулі" — і нормальний український воїн заробить навіть більше, ніж премія керівнику держпідприємства при звільненні", — написав військовий.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль прокоментував інформацію про 40 млн грн премії екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому.
Він заявив, що затвердження фінансових умов контрактів, в тому числі питання премій, з керівниками державних компаній є прерогативою наглядових рад.
Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада державної "Укренерго" ухвалила заяву Кудрицького і звільнила його за згодою сторін.
За повідомленнями ЗМІ, наглядова рада прийняла протокольне рішення про виплату Кудрицькому премій за роки війни. Виплата премій в державних компаніях на час воєнного стану була зупинена. Мова, за даними ЗМІ, йшла про не менш як 40 млн грн.
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