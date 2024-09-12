Гринчук: Збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд

Збитки України через екологічні руйнування від війни вже сягають €60 млрд, згідно з попередніми підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук для «Ми-Україна».

Гринчук зазначила, що підрахунок збитків є одним з ключових завдань Міндовкілля. За її словами, наразі зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, завданої внаслідок бойових дій. Сума збитків, за попередніми розрахунками, досягла майже €60 млрд.

Міністерство також працює над підготовкою всіх необхідних матеріалів, щоб у майбутньому забезпечити покарання росії та відшкодування збитків, яких зазнало довкілля України.