Bloomberg: Китайські компанії беруть активну участь у стимулюванні воєнної економіки росії

Китайські компанії беруть активну участь у стимулюванні воєнної економіки росії, передає Bloomberg.

Виступаючи в Литві, яка також має свої торгові протиріччя з Пекіном, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що китайські фірми постачають росії верстати, вибухові технології та інші розробки.

Співпраця широко поширена, сказав Кемпбелл. Для протидії цьому США прагнуть об'єднати союзників для узгоджених зусиль щодо запобігання китайському впливу.

"Те, чим Китай займається з росією, - це спроба фактично змінити територіальні межі, які існували в Європі і шанувалися всіма протягом десятиліть", - заявив американський посадовець.

Низка європейських країн зберігають зв'язки з Китаєм. До прикладу, Литва. Але ця країна опинилася під тиском Пекіна після того, як дозволила Тайваню відкрити торгове представництво у Вільнюсі. Тоді Китай заблокував торгівлю, виключив балтійську державу зі своєї митної системи та анулював посвідчення для литовських дипломатів.

Наразі посадовці адміністрації Байдена здійснюють поїздки європейськими столицями від Лондона та Брюсселя до країн Балтії, щоб поділитися з партнерами інформацією про співпрацю Китаю з росією та її можливі наслідки. США також попередили, що низка фінансових установ, включаючи деякі банки як у Китаї, так і в росії, здійснюють діяльність, яка нині перебуває під контролем.

"Ми попросили європейських партнерів публічно висловитися з приводу стурбованості, пов'язаної з цією діяльністю, а також взяти під контроль певні установи", - сказав Кемпбелл.