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Українські дрони атакували склад боєприпасів в Краснодарському краї

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Безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Атаку дронів підтвердив голова регіону. За його словами, два безпілотники придушені силами ППО і РЕБ, але "через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація".

Також губернатор повідомив, що проводиться тимчасова евакуація мешканців селища до найближчих населених пунктів. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.

Astra пише, що удару завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

дрони, Краснодорський край
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