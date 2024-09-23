Українці, що планують в'їзд до країн ЄС, повинні будуть заплатити

Євросоюз з весни 2025 року запускає систему ETIAS, яка передбачає проходження низки процедур та сплати збору для українців, що планують в'їзд до країн ЄС.

Про це пише Закордон 24.

Українцям, які захочуть перетнути кордон, доведеться подати онлайн-заявку, вказати особисті дані, відповісти на питання служби безпеки і сплатити 7 євро (близько 320 гривень) за дозвіл на в'їзд.

Відповідні зміни для громадян України пов'язані із запуском Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) - електронної системи, яка покликана змінити підхід до перетину кордонів та зробити подорожі безпечнішими й ефективнішими. Ініціатором запровадження ETIAS стала Єврокомісія ще 2016 року, коли постало питання додаткових гарантій безпеки для країн Шенгенської зони у рамках подолання кризи мігрантів та боротьби з тероризмом.

Збір від ЄС не стане суттєвою фінансовою проблемою для мандрівників. Заплатити доведеться лише 7 євро (близько 320 гривень). Дозвіл на в'їзд, який отримує мандрівник, діятиме 3 роки або до завершення дії закордонного паспорта (якщо це станеться раніше).

На час дії пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору. Мовиться про дітей віком до 18 років та людей, яким вже виповнилося 70.