Експерт: Якщо АЕС відключать від енергосистеми, то в Україні світло в оселі буде лише 4-5 годин на добу

Якщо АЕС відключать від енергосистеми, то в Україні можуть запровадити аварійні режими. Тоді світло в оселі буде лише 4-5 годин на добу.

Про це в етері Еспресо повідомив експерт з енергетики Сергій Дяченко.

Він охарактеризував цей сценарій як дуже негативний, проте наголосив, що українські енергетики вже швидко відновлюють розподільчу систему, яка зазнає обстрілів з боку Росії. Зокрема Дяченко навів приклад, коли після останнього обстрілу енергосистема повернулася до нормального режиму за три тижні, тож зараз в країні майже не спостерігаються відключення світла.

За словами експерта, якщо вдасться уникнути великих руйнувань в енергосистемі, то взимку Україна може очікувати на позитивний графік енергопостачання.

Сергій Дяченко наголосив, що хоча енергосистема України наразі не працює так надійно, як хотілося б, зниження температури сприяло покращенню її роботи та графіку відключень. Він зазначив, якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань, зима може пройти в більш-менш нормальних умовах.