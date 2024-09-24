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Укренерго планує у 2025 році збільшити тариф на передання електроенергії, - ЗМІ

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Укренерго пропонує збільшити тариф на передання електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн/МВт-год. Про це пише галузеве видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.

Тариф на передання для зеленої металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт-год.

Майже 50% витрат і надалі займатимуть витрати на виконання спеціальних обов'язків – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, окрім приватних домогосподарств.

Витрати, що пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році, плануються на рівні 18,35 млрд грн.

Також запропонований тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік становить 104,7 грн/МВт-год, що майже на рівні чинного тарифу (104,57 грн/МВт-год).

Остаточне рішення буде ухвалено регулятором після процедури відкритого обговорення.

Укренерго
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