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В Укренерго назвали умови, за яких зимою не буде обмежень електроенергії

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Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб, повідомив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

"За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі - вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", - сказав він під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради у Львові в понеділок.

Глава компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень.

Згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, який було підготовлено компанією минулого тижня, на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні-лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту.

Серед таких чинників глава "Укренерго" назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

Крім того, протягом поточного тижня системний оператор розпочне роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції, що дасть енергосистемі додатково ще 250 МВ.

Як зазначив Брехт, наразі "Укренерго" повністю відновило електропередавальну інфраструктуру після найбільш масованої російської атаки 26 серпня цього року.

Укренерго
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