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Федоров: Українцям, які підключили Національний кешбек, було нараховано 42 мільйони гривень

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Всього за місяць українцям, які підключили Національний кешбек, було нараховано сумарно 42 мільйони гривень.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 1 жовтня.

За його словами, 95% користувачів, які приєдналися до програми, бачать нараховані кошти в «Дії».

Федоров також оприлюднив цифри щодо використання цієї послуги:

  • 1,6 млн українців відкрили у банках картки
  • 235 тис. товарів беруть участь у програмі
  • 1 234 виробника вже підключили Нацкешбек
  • 235 тис. товарів беруть участь у програмі.

Гроші кешбеку можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або донат на Сили оборони чи військові облігації.

Федоров, кешбек
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