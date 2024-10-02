Федоров: Українцям, які підключили Національний кешбек, було нараховано 42 мільйони гривень

Всього за місяць українцям, які підключили Національний кешбек, було нараховано сумарно 42 мільйони гривень.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 1 жовтня.
За його словами, 95% користувачів, які приєдналися до програми, бачать нараховані кошти в «Дії».
Федоров також оприлюднив цифри щодо використання цієї послуги:
Гроші кешбеку можна витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або донат на Сили оборони чи військові облігації.
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