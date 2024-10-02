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Рютте: Україна має право захищатися й згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні

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Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте коментуючи бажання України отримати дозвіл бити по військовим обєктам на території рф, зазначив, що Україна має право захищатися й згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні.

Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи він підтримує Україну в її запиті до західних країн скасувати обмеження щодо ударів вглиб рф, Рютте відповів:

"Давайте не забувати, що Україна веде війну самооборони. А це означає, що Україна має право захищатися, і, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це індивідуально", - заявив генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників надзвичайно важлива для України.

"Я можу зрозуміти український запит. Але знову ж таки – це союзники мають вирішувати що робити. Є певні партнери, наприклад США. Їхнє керівництво витратило мільярди десятки доларів на підтримку Україна…", - заявив він.

Рютте
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