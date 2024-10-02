Рютте: Україна має право захищатися й згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте коментуючи бажання України отримати дозвіл бити по військовим обєктам на території рф, зазначив, що Україна має право захищатися й згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні.
Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи він підтримує Україну в її запиті до західних країн скасувати обмеження щодо ударів вглиб рф, Рютте відповів:
"Давайте не забувати, що Україна веде війну самооборони. А це означає, що Україна має право захищатися, і, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це індивідуально", - заявив генсек НАТО.
Також Рютте зазначив, що одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників надзвичайно важлива для України.
"Я можу зрозуміти український запит. Але знову ж таки – це союзники мають вирішувати що робити. Є певні партнери, наприклад США. Їхнє керівництво витратило мільярди десятки доларів на підтримку Україна…", - заявив він.
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