В Україні планують виготовляти американські дрони Switchblade 600

Американський виробник баражуючих боєприпасів Switchblade 600 підписав угоду з українською компанією про локалізацію виробництва.
"Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва Switchblade 600. З міркувань безпеки, назву української компанії не розголошують", - повідомляє Мілітарний за підсумками Другого міжнародного форуму оборонних індустрій.
Представник AeroVironment Брет Хаш зазначив, що співпраця розпочнеться з інтеграції компонентів підсистем, які будуть надсилатися українським партнерам. Поступово буде локалізовано більше систем.
Наразі Україна та США працюють над узгодженням договору, на що може піти близько 9 місяців. Хаш не назвав точних обсягів майбутнього виробництва, але зазначив, що планується виготовляти кілька тис. Switchblade 600 на рік.
"Компанія працює над спрощенням експлуатації Switchblade, враховуючи результати тренувань, які потрібно проводити безпосередньо в Україні", - додав представник AeroVironment.
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