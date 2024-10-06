Зеленський: В межах зустрічі Контактної групи "Рамштайн" будуть ухвалені "змістовні рішення"

Президент України Володимир Зеленський очікує, що наступний тиждень може стати історичним для оборони України, і що в межах зустрічі Контактної групи "Рамштайн", яка запланована на 12 жовтня, будуть ухвалені "змістовні рішення".

"Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну" – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно", - сказав він у своєму відеозверненні в суботу ввечері.

Глава держави також повідомив, що днями відбуватимуться політичні консультації між українськими та західними командами: урядовцями, дипломатами, а також військовими щодо "наповнення військових пунктів Плану перемоги".

"Це те, що може досить швидко посилити Україну, українські позиції - наш фронт насамперед. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дасть змогу рухатися вперед за Формулою миру", - наголосив президент.

Зеленський знову зазначив, що гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку можливо винятково на засадах міжнародного права та "без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями".

"Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир - справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним", - сказав він у відеозверненні.