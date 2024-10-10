Bloomberg: Деякі союзники України виявляють готовність до більш гнучкого підходу до завершення війни

Деякі союзники України виявляють готовність до більш гнучкого підходу до завершення війни. Зокрема, подібні рішення мали б обговорюватися у Німеччині під час зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це пише журналіст Bloomberg Ентоні Халпін.
Автор статті стверджує, що для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися підтримкою для свого плану перемоги і військ, настав складний момент. Водночас США поглинуті президентськими виборами наступного місяця, результат яких може вплинути на майбутню допомогу Україні.
Хоча конкретні поступки з боку України не згадуються, є багато розмов про те, що Україна може отримати сильні гарантії безпеки в обмін на те, що вона погодиться поки що не витісняти російські війська з окупованих територій. Це може навіть поширюватися на членство України в НАТО, причому дехто посилається на досвід Німеччини в поділі на Західну та Східну під час Холодної війни.
«російський диктатор володимир путін, тим часом не дає жодних ознак того, що він зацікавлений у тому, щоб сісти за стіл переговорів. Розмови про поступки, швидше за все, лише підбадьорять Кремль у його вірі в те, що росія може пересидіти Захід в Україні», – вважає Халпін.
На думку автора, основне питання для союзників України полягає в тому, чи продовжуватимуть вони дозволяти путіну отримувати вигоду від військової агресії, і якою ціною це їм обійдеться в майбутньому.
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