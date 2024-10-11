Попри санкції, німецькі промислові товари продовжують надходити в росію, - розслідування

Німецькі компанії у 2023 році поставили до росії понад 300 автоматизованих верстатів. Їх використовують для виробництва боєприпасів та деталей транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування телекомпанії SWR, яка проаналізувала митні документи, а також фото та відеозаписи.

"Попри санкції, німецькі промислові товари продовжують надходити в росію. За даними дослідження SWR, у 2023 році було поставлено понад 300 машин, які можна використовувати для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів - часто через Туреччину", - йдеться у матеріалі.

Ці машини з комп’ютерним управлінням можуть, наприклад, повністю автоматично різати сталь, згинати листовий метал або зварювати металеві деталі. Без таких машин виробництво деталей транспортних засобів, а також боєприпасів практично немислиме.

За словами експертів, у росії 80 % верстатів з числовим програмним управлінням зараз використовуються у військовому виробництві.

За даними SWR, німецьку продукцію активно використовують компанії, що постачають російську армію двигунами та деталями для літаків. Серед них - "Парсек", "Камаз", "НІР" та "Індустріальні рішення".

Відповідно до інформації із митних документів, німецьке обладнання продовжувало надходити до цих компаній до кінця 2023 року. Не виключено, що росія отримує німецькі верстати й цього року.

Також журналістам вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до росії минулого року, багато з них розташовані у Баден-Вюртемберзі, традиційному місці машинобудування.

Серед виробників фігурують, зокрема: Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

Приблизно у двох третинах випадків обладнання з Німеччини надходить до рф через посередників у Туреччині. Деякі із задіяних турецьких посередників мають прямі зв’язки з росією, а деякі й зовсім були засновані російськими підприємцями.

Своєю чергою німецькі компанії заявили SWR, що дотримуються санкцій проти москви та не знають, як їхні верстати опинилися в росії.