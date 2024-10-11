Укренерго накопичило трикратний запас ремонтного обладнання

Готуючись до зими та опалювального сезону "Укренерго" накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас ремонтного обладнання.

Про це під час форуму "Енергія бізнесу 2024", організованому Forbes Ukraine, розповів т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт, йдеться на сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Ми маємо повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання, маємо резервний аварійний парк трансформаторів. Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв – так, щоб належним чином на них реагувати", – зазначив Брехт.

Також він розповів, як завдяки накопиченому співробітниками компанії досвіду терміни відновлення пошкодженого обладнання прискорились у декілька разів.

За словами посадовця з "Укренерго", під час останньої масованої ракетної атаки були удари по чотирьох підстанціях 750 кВ. Їхня робота була відновлена в повному обсязі за 13 днів.

"Це завдяки тому, що ми маємо парк обладнання, фахову команду людей, які готові прийти і почати виконувати цю роботу. І у нас є все необхідне майже на об’єкті, який має відновлюватись – від цього дуже сильно залежить, скільки часу знадобиться", - пояснив Брехт.

Також він розповів, що фахівці "Укренерго" навчились за три тижні встановлювати автотрансформатор, перевозячи його з іншого регіону.

"За три тижні, повірте, цього ніхто ніколи в житті не робив. Ми встановлюємо рекорди, на які зараз можуть рівнятися наші колеги", – наголосив Брехт.