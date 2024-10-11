Прем’єр Чехії: Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року

Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи». Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв’ю Blesk.
«Ініціатива щодо постачання снарядів розвивається насправді чудово, дуже добре. Поставки в Україну регулярні. Ми досягнемо мети, яку поставили перед собою, – 500 тис. снарядів», – сказав очільник чеського уряду.
Посадовець наголосив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, адже потреба в снарядах для України зберігається. Зокрема, Європа реалізує паралельно кілька програм військової підтримки України, тож фактично ЗСУ отримають більше снарядів, ніж передбачено в межах ініціативи.
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