Мінекономіки: Уряд оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради Укренерго

Кабінет міністрів 10 жовтня оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою, повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Таким чином уряд прагне посилити корпоративне управління в державних компаніях, щоб воно відповідало принципам ОЕСР та міжнародним стандартам.
Призначення усіх незалежних членів наглядової ради Укренерго має відбутися до 9 грудня 2024 року.
Документи подаються з 10 жовтня до 31 жовтня 2024 року.
Мінекономіки очікує, що до 7 листопада консультант з відбору зробить попередню оцінку документів, проведе співбесіди та представить на розгляд Номінаційного комітету перелік потенційних кандидатів.
Довідка. Національна енергетична компанія "Укренерго" – приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. Компанія побудована за регіональним принципом та має чотири територіальні управління обслуговування мережі: Північне, Південне, Східне та Західне.
Персонал компанії – майже 8000 працівників, які обслуговують унікальне високотехнологічне обладнання 94 підстанцій та понад 19 000 км ліній електропередач.
Укренерго співпрацює з міжнародними фінансовими інститутами, залучаючи кредитні кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW.
Щорічний інвестиційний бюджет сягає до 4 млрд грн, які компанія інвестує в модернізацію, розширення і будівництво нових підстанцій та ліній електропередач.
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