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ООН: Напади на миротворців у Лівані можуть розцінюватися як «військові злочини»

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що будь-які напади на миротворців у Лівані можуть розцінюватися як «військові злочини», повідомляє Reuters.

Відповідне попередження з боку генсека ООН озвучив у неділю представник Організації Стефан Дюжаррік.

Як зазначається, це стало крайнім звинуваченням Ізраїлю в нещодавніх нападах на миротворчу місію ООН у Лівані, відому як UNIFIL. У результаті було поранено щонайменше трьох «блакитних шоломів».

«Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН продовжує майоріти», - заявив Дюжаррік.

За його словами, Гутерріш наголошує на тому, що персонал UNIFIL і його приміщення не повинні бути цілями для атак або нападів.

«Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Вони можуть стати воєнними злочинами», - сказав речник генсека ООН.

ООН, Гутерріш
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