Експерти: Напруження між Києвом і Варшавою можуть тривати навіть 10 років

Напруження між Києвом і Варшавою у сфері міжнародних перевезень можуть тривати навіть 10 років, якщо за цей час не запроваджувати стандарти Євросоюзу, використовуючи досвід євроінтеграції Польщі.

Про це заявили українські та польські експерти, а також учасники ринку перевезень під час круглого столу, присвяченого проблемам ринку перевезень, проведеному у Варшаві Спілкою українських підприємців (СУП), передає Укрінформ.

«Якщо імплементація європейського законодавства в Україні в галузі транспорту йтиме нинішніми темпами, то реформа триватиме 10-14 років», - зазначила керівниця Центру міжнародного співробітництва СУП Марта Кіндрись.

Своєю чергою виконавча директорка СУП Катерина Глазкова зазначила, що сторони не можуть чекати 10 років, а потрібно залучити бізнес спільноти обох країн до напрацювання пропозицій, які потрібно буде передати урядам двох країн. Вона додала, що Спілка українських підприємців готова долучитися до опрацювання цих ініціатив.

Зі свого боку експерт Центру східних досліджень (OSW) Конрад Поплавський підкреслив, що на початку повномасштабної війни росії проти України на ринку міжнародних перевезень між Україною та ЄС відбулась лібералізація, відкриття ринків ЄС для українських перевізників.

«У звичайних умовах така лібералізація (з країною-кандидатом – ред.) відбувається дуже повільно, є перехідні етапи, що дозволяють усім учасникам ринку пристосуватися до нових умов. Але на початку війни зміни відбулися дуже швидко. Тепер, коли ми бачимо, що війна є довготривалою, треба опрацьовувати нові механізми підтримки України з урахуванням інтересів Польщі», - заявив Поплавський.

Він визнав, що обидві країни не були готові до цих змін: з польської сторони не було достатнього контролю за перевезеннями.

«До кінця невідомо, чи дійсно українські перевізники порушували правові норми, а коли немає інформації, то з’являються плітки та спекуляції», - констатував Поплавський.

Президент Асоціації роботодавців транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський звернув увагу на зниження темпів економічного росту в ЄС на 2-3% та, відповідно, зменшення попиту на перевезення, що є дуже чутливим для переважної більшості польських перевізників.

«Конкуренція дуже висока: Польща має 105 тис. перевізників, з яких лише 400 – великі фірми, решта – мікропідприємства, для яких кожна зміна ринкового балансу, зниження попиту може становити загрозу їх існуванню», - констатував Вронський.

За його словами, часто цю системну проблему не помічають на противагу питанням конкуренції з українськими перевізниками. З іншого боку, зростання торговельних оборотів між Польщею та Україною дає роботу також і польським перевізникам. Водночас Вронський наголосив на необхідності створення рівних умов функціонування на ринку для польських та українських перевізників: це стосується як черг на кордоні, умов праці для водіїв, так і штрафів на дорогах, бо все це впливає на собівартість послуг і спричиняє напруження між польськими та українським перевізниками. За його словами, уряди Польщі та України мають на двосторонній основі випрацювати механізми контролю та нагляду.

Президент Асоціації роботодавців транспорту та логістики Польщі висловив переконання, що швидке впровадження стандартів ЄС в Україні в сфері транспорту дозволить зняти більшість існуючих нині проблем між перевізниками двох країн.

Своєю чергою Віктор Коптєнков - співзасновник компанії-перевізника D'Art Logistic Ukraine, яка працює на польському та українському ринках, зупинився на питаннях щодо необхідності уніфікації стандартів роботи перевізників, питаннях ціноутворення та звітності. За його словами, Україна вже відмовилася від паперового документообігу, ввела електронні накладні, тоді як в Польщі «доводиться заповнювати безліч паперів». Водночас бізнесмен вважає, що досвід Польщі з впровадження європейських норм, зокрема і використання системи моніторингу перевезень SENT, наблизить Україну до митного союзу між Україною і ЄС, прискорить виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС у цій сфері.

Радник правління Конфедерації Lewiatan, керівник групи з питань співпраці з Україною Анджей Рудка наголосив: польська сторона розуміє, в яких складних умовах перебуває Україна, але закликає Київ прискорити зміни, потрібні для вступу до ЄС. За його словами, без цього переговори будуть просуватися повільно.

«Відбулося раптове відкриття спільних ринків ЄС в різних сферах, практично беззастережно, і ми зараз входимо в період переговорів, які триватимуть кілька років. Якщо переговори затягнуться, чи збереже ЄС цей пільговий режим для України? Існує небезпека, що ці преференції будуть скасовані, і українська сторона повинна це усвідомлювати. Ми повинні разом з українськими партнерами на європейському ринку досягати спільних цілей, а не чинити опір трансформаціям»,- наголосив Рудка.